В НБУ объяснили, почему игнорируют просьбы банков разрешить выпуск криптовалютных карт

Нацбанк получил обращение от коммерческих банков с предложениями разрешить выпускать криптовалютные карты, однако считает операции с ними рискованными.

Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко сказал в интервью LB.ua.

«Были обращения в НБУ от коммерческих банков с предложениями разрешить выпускать карты с криптовалютами, мотивированные тем, что банки же проверяют клиентов. Но тут возникает вопрос высокой рискованности таких операций, соблюдения необходимых процедур финансового мониторинга», — заявил Шевченко.

Он добавил, что виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги.

«Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-либо, что определено как нематериальное благо. Ведь то, что у нас называют „виртуальная валюта“, это не валюта по сути, а набор, элемент цифрового кода, такой нематериальный актив. И вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того чтобы купить что-то материальное — квартиру, машину и все такое, сначала надо осуществить их обмен на фиатную валюту, а именно — на гривну», — сказал глава НБУ.

По его словам, наибольшее опасение в случае с виртуальными активами связано с их использованием для отмывания грязных денег «и недопущением того, чтобы наша страна превратилась эдакую всемирную прачечную, через которую отмывают грязные деньги».

Напомним, в начале июля сооснователь банковского проекта monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию monobank с криптобиржей и выпуск карты в биткоинах, которая даст возможность «просто, удобно и прозрачно покупать и продавать Bitcoin», а также «глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами». Выпуск карты в биткоинах зависит от того, даст ли на это согласие Нацбанк.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 8 сентября приняла во втором чтении и в целом закон о виртуальных активах. За проголосовало 276 депутатов;

в законопроекте указано, что «виртуальные активы являются нематериальным благом, особенности обращения которого определяются Гражданским кодексом Украины и настоящим законом»;