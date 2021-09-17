Названа самая прибыльная игра третьего квартала 2021

PlауеrUnknоwn’ѕ Battlegrounds, более известная как PUBG Mobile, стала самой прибыльной и самой загружаемой игрой в третьем квартале 2021 года как в Google Play Store, так и в Apple App Store.

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет, в котором говорится о том, что PUBG Mobile достигла нового максимума роста в третьем квартале. Фанаты увеличили на 11% годовые расходы на внутриигровые товары. Более того, PUBG Mobile продолжает наращивать доходы после того, как в первом квартале 2021 года доход за весь срок жизни игры превысил 5 миллиардов долларов.

PUBG Mobile – это не только самая прибыльная мобильная игра в третьем квартале, но и самая загружаемая игра. Игра выпущена издательством Tencent Games, которому также принадлежат Honor of Kings и Genshin Impact. Эти две игры занимают в чартах второе и третье места соответственно.

Расходы на мобильные игры выросли на 7,7% в годовом исчислении до 22,4 млрд долларов в третьем квартале, в основном этот рост наблюдался в Google Play Store. С другой стороны, объем продаж App Store увеличился на 13 миллиардов долларов, при этом рост составил 5,6%.