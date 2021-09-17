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В ЕС рассказали, грозит ли украинцам отмена безвиза

В ЕС рассказали, грозит ли украинцам отмена безвиза

В ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

Об этом «Европейской правде» заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения Е К Катарина Матернова.

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«Отвечу прямо: безвиз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением», — заявила она.

Однако в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

«Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по „механизму приостановления безвиза“, включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций», — сказала Матернова.

Напомним, на прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе с Украиной и Молдовой.

Механизм приостановления действия безвиза предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или низкий уровень одобрения заявлений о предоставлении убежища может привести к повторному введению виз. К этому же может привести и отказ соответствующих стран принимать обратно своих граждан из стран Евросоюза.

По материалам Дело
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