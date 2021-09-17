Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платить

Рынок труда в Украине переживает всплеск спроса на рабочие руки в строительной сфере. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, рассказывает о том, как рынок труда в Украине переживает всплеск спроса на рабочие руки в строительной сфере.
На кого есть спрос. Чаще других ищут работников на стройки – 26% запросов, реже – инженеров и руководителей проектов.
Стартовые требования к новичкам. Среди прочего от них потребуется физическая подготовка и выносливость.
Зарплаты. Прорабы – в этой категории среднее зарплатное предложение сейчас находится на уровне 29 300 грн в месяц.
Без опыта. Кандидат может рассчитывать только на самый минимум, который составляет около 6 200 грн. Требования: он должен обладать отличной координацией, выносливостью, точностью, ловкостью и иметь хорошую реакцию.
Образование. Требование о наличии образования является обязательным для руководителей проектов в строительстве, в чьи обязанности входит собрать рабочую бригаду, сформировать бюджет, рассчитать количество материалов и т.д.
Зарплаты для них в среднем – 24 520 грн. Архитектура и проектирование – 26 300 грн.
Зарплату меньше предлагают соискателям на должности инженера – 22 300 грн, а также специалистам, которые занимаются водоснабжением и канализацией: в среднем 21 300 грн. Но это обосновывается тем, что сейчас на них спрос значительно меньше, чем на рабочие специальности – 10%.
Самой востребованной зарплатой в строительной отрасли на данный момент является 13 000-26 000 грн, чуть меньшее число соискателей оценивают свою работу в 26 000-40 000 грн.
Что предлагают работодатели. В то же время работодатели чаще всего предлагают оплату в 18 000 грн, реже – на уровне 26 900-35 700 грн.
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