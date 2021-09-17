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В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дії»

В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дії»

Власти анонсировали новые сервисы в портале «Дія». Появится возможность получения электронного судебного решения.

Об этом заявила руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова на «Х Ежегодном судебном форуме».

По ее словам, появятся такие новые сервисы:

  • можно будет получать уведомление о судебном заседании, в котором гражданин принимает участие;
  • возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении;
  • получение электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.

Справка Finance.ua:

  • уже 7 млн украинцев активно используют приложение «Дія»;
  • в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера;
  • на портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места жительства ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места проживания.
По материалам РБК-Украина
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