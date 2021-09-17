В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дії»

Власти анонсировали новые сервисы в портале «Дія». Появится возможность получения электронного судебного решения.
Об этом заявила руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова на «Х Ежегодном судебном форуме».
По ее словам, появятся такие новые сервисы:
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