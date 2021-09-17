Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из «зеленого списка» ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власть работает над удержанием Украины в «зеленом списке» ЕС. Однако, если COVID-заболеваемость будет существенно расти, то исключения не обойти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД.
«Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать», — сказал Кулеба.
По его словам, страна уже достигла существенных успехов в вопросе признания украинских COVID-сертификатов.
«Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина — это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из „зеленой зоны“ на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Таковы правила: хочешь путешествовать — вакцинируйся», — добавил Кулеба.
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