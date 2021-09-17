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В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию, она заряжает любое авто за 15 минут

В Швейцарии создали самую мощную зарядную станцию, она заряжает любое авто за 15 минут

Швейцарский концерн АВВ представил самую мощную и быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Мощность станции Terra 360 составляет 360 киловатт, она способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут. Причем всего за три минуты станция закачивает заряд на 100 км пробега.

Об этом сообщает Reuters.

Компания отмечает, что Terra 360 также может полностью зарядить сразу четыре электромобиля за одну ночь. По мнению АВВ, эту возможность заказчики будут использовать чаще всего, потому что зарядная станция предназначена для бизнес-клиентов, а не для частных владельцев электромобилей. Рекордная мощность Terra 360 позволит сократить очереди на зарядных станциях.

Европейские сети по зарядке электромобилей смогут получить Terra 360 уже до конца 2021 года, а поставки в США, страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона начнутся в 2022 году.

Цену своей зарядной станции АВВ не хочет объявлять публично – скорее всего, она будет меняться для каждого конкретного заказчика.

Издание Engadget отмечает, что далеко не все электромобили смогут безопасно заряжаться при такой мощности. Полноценно использовать Terra 360 способны разве что Porsche Taycan, Lucid Air, Tesla Model 3 и Model Y. При этом быстрая зарядка высокой мощности негативно сказывается на состоянии аккумуляторов – его емкость падает, поэтому выигрыш времени может в прямом смысле дорого обойтись автовладельцу.

По материалам Mind
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