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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,64 до 26,61 грн (-0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,61/26,63 до 26,58/26,60 грн (-0,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,58/26,77 до 26,52/26,70 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

По прогнозу Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного снижения курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,55 грн, а наличный доллар в банках вблизи 26,4/26,6 грн», — говорит Иосуб.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, напоминает, что во вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев.

«На прошлой неделе нерезиденты продолжили увеличивать объем своих инвестиций в ОВГЗ, за счет чего их портфели выросли на 2,56 млрд грн — до 98,43 млрд. По этой причине угроза существенной девальвации гривны заметно снизилась», — уверяет эксперт.

Гойлов также отмечает, что НБУ традиционно в начале нового месяца выпустил отчет по итогам своей деятельности на межбанке.

«В сентябре сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 139,6 млн долларов США. Статистика показывает, что регулятор был одним из главных покупателей иностранных валют на рынке. НБУ стремился не допустить чрезмерного укрепления гривны относительно евро и доллара США, как это случалось в 2019 году. Вероятно, что на текущей неделе доллар США к гривне попытается пробить уровень 27,00. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 31,45», — прогнозирует он.

По материалам Finance.UA
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