По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,336 млн грн и 45,235 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (56 и 34), максимальный курс продажи доллара 26,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60−26,61 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 90 активные заявки по доллару на сумму 83,571 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7777 — 57 775

26,6300 — 20 000

26,5900 — 120 000

26,5900 — 55 555

26,5800 — 63 336

26,5800 — 30 000

26,5800 — 60 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,5800 — 48 000

26,5850 — 20 000

26,5900 — 10 000

26,5900 — 40 000

26,5900 — 20 000

26,5900 — 30 000

26,6000 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,6143 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,5776 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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