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Мошеннические схемы при покупке авто: как не стать жертвой

Мошеннические схемы при покупке авто: как не стать жертвой

Эксперты составили перечень главных схем, с помощью которых мошенники обманывают украинцев при покупке автомобилей.

Обман при покупке авто из США
Обман клиента может произойти еще при просчете цены, когда посредники специально занижают финальную цену автомобиля, лишь бы им заплатили за их «информационные услуги», которые позже прописывают в договоре. Также при пригоне машин из Штатов клиентам любят сильно уменьшить реальное время ожидания автомобиля.

Продажа несуществующего авто
Жертвами этой схемы становятся украинцы, которым предлагают автомобили по слишком заниженным ценам. Как только покупатель попал на крючок — мошенники пытаются выбить с него предоплату в несколько тысяч гривен и потом перестают выходить на связь

Выигрыш авто из салона/распродажа остатков склада в автосалон
На сайтах объявлений публикуют информацию о продаже новых моделей со скидками до 20%. Своим жертвам мошенники рассказывают, что автомобиль находится в другом городе и его нужно пригнать. Покупатели перечисляют деньги на «доставку» и «бронь», и никакого автомобиля, соответственно, потом не дожидаются.

Продажа автомобиля в рассрочку
Самая изощренная схема мошенников. Жертве предлагают заплатить часть денег, после чего у покупателя появляется не автомобиль, а шанс выиграть авто.

Как не стать жертвой мошенников:

  • если покупаете авто из США, то сперва следует промониторить украинский рынок на наличие похожих моделей в такой комплектации;
  • читайте отзывы клиентов и других компаний;
  • проверяйте историю автомобиля при помощи специальных сервисов, которые предоставят информацию об обслуживании и возможных ДТП;
  • проверьте изображения автомобилей из объявлений в интернете — их могли украсть с других площадок;
  • попросите продавца сделать необычное фото/видео с какими-то деталями автомобиля;
  • если вам предложили купить авто из-за распродажи в салоне — обратитесь к дилеру и уточните, есть ли у них сейчас такие акции.

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По материалам bigmir.net
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