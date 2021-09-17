Оператор ГТС инвестирует в реконструкцию компрессорной станции «Яготин» более двух миллиардов

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) инвестирует в реконструкцию компрессорной станции «Яготин» более 2 миллиардов гривен.

Об этом журналистам сказал начальник дирекции по реализации проектов компрессорных станций ОГТСУ Евгений Фернебок.

«Объем инвестиций, согласно подписанному соглашению, превышает 2 млрд гривен. На данном объекте используется оборудование, в том числе отечественного производства: газотурбинные двигатели производства „Зоря”-“Машпроект“ и компрессорное оборудование производства НПО», — сказал Фернебок.

Реконструкция предусматривает установку четырех газоперекачивающих агрегатов, которые помогут снизить операционные затраты во время эксплуатации.

Фернебок отметил, что КС «Яготин» будет работать даже в случае отсутствия транзита газа, поскольку она перекачивает газ украинской добычи. После завершения работ она сможет перекачивать до 50 млн кубометров «голубого топлива» за сутки.

ОГТСУ планирует завершить реконструкцию КС «Яготин» в IV квартале 2022 года.

Справка Finance.ua: