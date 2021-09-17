Штаты хотят ввести правила банковского регулирования для криптовалютных компаний - WSJ

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения правил банковского регулирования для криптовалютных компаний, которые выпускают stablecoins – криптовалюту, которая использует, в частности, доллар США как базовый актив.
Об этом сообщило американское деловое издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные в вопросе.
“Эти шаги должны развеять опасения регуляторов, что stablecoins – цифровые деньги, привязанные к национальным валютам, таким как доллар США – могут спровоцировать финансовую панику и из-за этого требуют более жесткого регулирования”, – отмечается в публикации.
Ожидается, что администрация Байдена обратится к Конгрессу США с просьбой рассмотреть законодательство о создании специального устава для криптовалютных компаний.
Как сообщалось, stablecoins выпускаются такими компаниями, как Tether Ltd. и Circle Internet Financial Inc. Они должны сочетать стабильность национальных валют, таких как доллар США, с возможностью быстрой торговли в Интернете. В то же время, существуют оговорки, что stablecoins могут вызвать нестабильность, если пользователи будут иметь сомнения в стоимости своих базовых активов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев11 ч. назад - 2399 10
Канадский инвестор прогнозирует стремительный рост криптовалютыВчера, 23:11 - 1183 6
Нафтогаз поднял тарифы для клиентов поставщика «последней надежды»10 ч. назад - 1488 5
«ПриватБанк» готовят к продаже12 ч. назад - 4702 5
В Киеве поймали хакера, который «выудил» $150 миллионов из сотни иностранных компаний10 ч. назад - 956 4
«ПриватБанк» готовят к продаже12 ч. назад - 4702 5
Шмыгаль обещает ипотеку под 5% для всех украинцев11 ч. назад - 2399 10
Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин в октябре и что повлияет на курс14 ч. назад - 2271 2
Жилищная субсидия: на что можно потратить помощь от государства14 ч. назад - 2135
В Минцифры анонсировали новые сервисы в «Дії»7 ч. назад - 1542
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2199 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 580 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1887 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1400 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1233 5