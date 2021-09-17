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Штаты хотят ввести правила банковского регулирования для криптовалютных компаний - WSJ

Штаты хотят ввести правила банковского регулирования для криптовалютных компаний - WSJ

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения правил банковского регулирования для криптовалютных компаний, которые выпускают stablecoins – криптовалюту, которая использует, в частности, доллар США как базовый актив.

Об этом сообщило американское деловое издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные в вопросе.

“Эти шаги должны развеять опасения регуляторов, что stablecoins – цифровые деньги, привязанные к национальным валютам, таким как доллар США – могут спровоцировать финансовую панику и из-за этого требуют более жесткого регулирования”, – отмечается в публикации.

Ожидается, что администрация Байдена обратится к Конгрессу США с просьбой рассмотреть законодательство о создании специального устава для криптовалютных компаний.

Как сообщалось, stablecoins выпускаются такими компаниями, как Tether Ltd. и Circle Internet Financial Inc. Они должны сочетать стабильность национальных валют, таких как доллар США, с возможностью быстрой торговли в Интернете. В то же время, существуют оговорки, что stablecoins могут вызвать нестабильность, если пользователи будут иметь сомнения в стоимости своих базовых активов.

По материалам Укринформ
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