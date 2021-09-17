Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГК «Укроборонпром», который является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК.
Об этом генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщил в Facebook.
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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна „Укроборонпром“. Это событие является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но в то же время это событие — новая точка отсчета для украинской оборонки», — написал Гусев.
По его словам, такой шаг позволит:
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