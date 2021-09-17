Зеленский подписал закон о реформе Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГК «Укроборонпром», который является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК.

Об этом генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщил в Facebook.

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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе Государственного концерна „Укроборонпром“. Это событие является точкой в долгом и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. Но в то же время это событие — новая точка отсчета для украинской оборонки», — написал Гусев.

По его словам, такой шаг позволит:

усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома, 21 из которых — пока что находится на временно оккупированных территориях;

внедрить современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;

создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами;

осуществлять трансфер технологий и привлекать прямые (в т. ч. иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины.

Справка Finance.ua:

13 июня Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта № 3822 относительно реформы оборонно-промышленного комплекса Украины — за принятие законопроекта в целом проголосовали 256 депутатов;