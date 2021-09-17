0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

В Украине выросло количество вакансий

В Украине выросло количество вакансий

За последний год количество вакансий в Украине выросло на 108%. Об этом свидетельствуют данные рынка.

Если в сентябре 2021 года украинские работодатели предлагали 108 000 вакансий, то в такой же период прошлого года их количество доходило лишь до 53 тысяч вакансий.

При этом сейчас украинские аналитики прогнозируют, что из-за кадрового голода работники могут требовать улучшения условий и оплаты труда.

Ранее в пресс-службе Министерства экономики сообщили, что число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа составило 315 тысяч человек.

Это на 36% или на 179 тысяч человек меньше, чем в аналогичную дату прошлого года.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 года выросли на 5,6%. Рост значительно ускорился по сравнению с первым кварталом (1,0%).

По материалам Первый деловой
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.