В Украине выросло количество вакансий

За последний год количество вакансий в Украине выросло на 108%. Об этом свидетельствуют данные рынка.
Если в сентябре 2021 года украинские работодатели предлагали 108 000 вакансий, то в такой же период прошлого года их количество доходило лишь до 53 тысяч вакансий.
При этом сейчас украинские аналитики прогнозируют, что из-за кадрового голода работники могут требовать улучшения условий и оплаты труда.
Ранее в пресс-службе Министерства экономики сообщили, что число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа составило 315 тысяч человек.
Это на 36% или на 179 тысяч человек меньше, чем в аналогичную дату прошлого года.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 года выросли на 5,6%. Рост значительно ускорился по сравнению с первым кварталом (1,0%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина - вторая в мире по площади земель, которые контролируют иностранные инвесторыВчера, 16:30 - 2632 6
Плату за парковку у собственных домов в Киеве просят отменить12 ч. назад - 960 3
В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторыВчера, 18:20 - 972 3
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласияВчера, 12:10 - 36983 3
Кадровый голод в строительстве: кому и сколько готовы платить5 ч. назад - 1075 2
Заробитчане нашли замену Польше10 ч. назад - 16211
Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жильяВчера, 17:20 - 16103 2
Как обманывают украинцев: горожан через фишинг, жителей сел — через предоплату (инфографика)9 ч. назад - 1727 1
Для собственников старых авто могут ввести новый налог4 ч. назад - 1549 1
Что делать, если облгазы искусственно завышают объемы потребления газа7 ч. назад - 1300 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2654 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 724 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2164 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1643 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1383 5