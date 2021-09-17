В Украине выросло количество вакансий

За последний год количество вакансий в Украине выросло на 108%. Об этом свидетельствуют данные рынка.

Если в сентябре 2021 года украинские работодатели предлагали 108 000 вакансий, то в такой же период прошлого года их количество доходило лишь до 53 тысяч вакансий.

При этом сейчас украинские аналитики прогнозируют, что из-за кадрового голода работники могут требовать улучшения условий и оплаты труда.

Ранее в пресс-службе Министерства экономики сообщили, что число официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа составило 315 тысяч человек.

Это на 36% или на 179 тысяч человек меньше, чем в аналогичную дату прошлого года.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 года выросли на 5,6%. Рост значительно ускорился по сравнению с первым кварталом (1,0%).