Украину убивает не «Турецкий поток»: глава МИД пояснил ситуацию с транзитом газа

Транзит российского газа через Украину убивает не «Турецкий поток», а «Северный поток-2». С точки зрения непосредственного влияния на функционирование украинской трубы это две разные ситуации.
«Турецкую газовую инфраструктуру нельзя рассматривать в отрыве от общего уровня отношений между Украиной и Турцией. При этом мы с вами понимаем: украинский транзит убивает не «Турецкий поток», а именно «Северный поток-2», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, если не будет работать «Северный поток-2», но будет работать «Турецкий поток», украинская труба останется загруженной.
«Ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора, так как современные газовые технологии позволяют диверсифицировать поставки газа при наличии такого политического желания», — добавил Кулеба.
Глава МИД также отметил, что «Северный поток-2» — это та точка, где Украина и Германия принципиально расходятся, и Киев готов к защите своих интересов.
«Какими бы хорошими ни были наши отношения с Германией, „Северный поток-2“ — это та точка, где мы принципиально расходимся и готовы к жесткой защите своих национальных интересов. Собственно, этим мы и занимаемся», — резюмировал Кулеба.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» могут разрешить ввести в эксплуатацию аж к началу 2022 года. Из-за немецкого законодательства процесс может продлиться до 4 месяцев.
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