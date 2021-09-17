Ситуация на валютном рынке: население за месяц сократило покупку долларов до минимума

Население Украины в сентябре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 380,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 386,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
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Как отмечает Нацбанк, чистая покупка валюты составила 6,0 млн долларов.
Таким образом, в сентябре украинцы продолжили покупку валюты, однако значительно сократили ее по сравнению с августом (245,1 млн долларов).
График: НБУ
Всего с начала 2021 года население продало валюты на 18 911,4 млн долларов и купило на 17 132,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 779,0 млн долларов.
Таблица: НБУ
Напомним, население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.
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