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Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

Первая вакцина украинского производства против коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть изготовлена в 2022 году.

В Харькове уже начали первые монтажные работы для производства препарата, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает телеканал «Дом».

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В частности, о вакцине он рассказал в ответ на вопрос Президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021−2023 годы. Произошло это на выездном совещании фракции «Слуга народа» в Трускавце (Львовская область).

По словам министра, в Харькове уже начали монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавируса.

«Это одна из первых (вакцин). И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо большей. К концу 2021 года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина», — заверил Ляшко.

Напомним, еще в апреле 2020 года Президент Владимир Зеленский пообещал украинским академикам $ 1 млн за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса. Уже 20 октября прошлого года в Офисе президента сообщили, что Зеленскому показали первые результаты украинской вакцины, которая прошла фазу доклинических испытаний.

По материалам Дело
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