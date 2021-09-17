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Pfizer начинает испытание пероральной вакцины от коронавируса

Pfizer начинает испытание пероральной вакцины от коронавируса

27 сентября американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытание пероральной вакцины от коронавируса. Тестирование препарата будет проводиться среди лиц, которые уже переболели COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, компания работает над разработкой препарата PF-07321332. Его планируют испытать на 2660 взрослых участников в возрасте от 18 лет.

Указано, что тестировать лекарства будут только на тех лицах, у которых подтвердили коронавирус.

В частности, специалисты будут исследовать препарат, который содержит в себе Ритонавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Как добавляют в СМИ, американская фармацевтическая компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding AG также работают над разработкой первой вакцины от коронавируса в виде таблетки.

По материалам РБК-Украина
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