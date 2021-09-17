Pfizer начинает испытание пероральной вакцины от коронавируса

27 сентября американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытание пероральной вакцины от коронавируса. Тестирование препарата будет проводиться среди лиц, которые уже переболели COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, компания работает над разработкой препарата PF-07321332. Его планируют испытать на 2660 взрослых участников в возрасте от 18 лет.

Указано, что тестировать лекарства будут только на тех лицах, у которых подтвердили коронавирус.

В частности, специалисты будут исследовать препарат, который содержит в себе Ритонавир (применяется для лечения ВИЧ-инфекции).

Как добавляют в СМИ, американская фармацевтическая компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding AG также работают над разработкой первой вакцины от коронавируса в виде таблетки.