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Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

Власти Украины планируют построить на Донбассе два аэропорта.

Об этом заявил на брифинге в Трускавце Президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

«Многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке страны война. И им нужно показывать, что государство развивается. Поэтому строится инфраструктура на Донбассе. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу», — сказал он.

В частности, Зеленский рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Он отметил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.

Кроме того, по словам Президента, существует сложная ситуация с шахтами Донбасса.

«Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и во Львовской области. Мы над этим работаем», — заверил он.

В контексте Донбасса Зеленский также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.

«Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей вещать о реальной ситуации в Украине. Это — борьба против российской дезинформации», — подчеркнул глава государства.

По материалам Дело
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