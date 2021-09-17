Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

Власти Украины планируют построить на Донбассе два аэропорта.
Об этом заявил на брифинге в Трускавце Президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
«Многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке страны война. И им нужно показывать, что государство развивается. Поэтому строится инфраструктура на Донбассе. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу», — сказал он.
В частности, Зеленский рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.
Он отметил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.
Кроме того, по словам Президента, существует сложная ситуация с шахтами Донбасса.
«Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людей. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и во Львовской области. Мы над этим работаем», — заверил он.
В контексте Донбасса Зеленский также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде.
«Мы обсуждаем сегодня со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей вещать о реальной ситуации в Украине. Это — борьба против российской дезинформации», — подчеркнул глава государства.
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