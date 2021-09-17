НБУ объяснил особенности открытия спецсчета для подачи «нулевой» декларации

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал у НБУ Об особенностях открытия спецсчета для подачи “нулевой” декларации.
Как рассказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан: “Чтобы открыть в банке счет для целей добровольного декларирования, гражданину не нужно предоставлять банку никаких документов, подтверждающих происхождение средств, – сказал Алексей Шабан. – Во время открытия счета декларант заполняет заявление об открытии текущего счета, анкету и заявление, в котором указывает об отсутствии ограничений по одноразовому (специальному) добровольному декларированию активов, в частности, что эти средства не являются запрещенными для декларирования и не имеют уголовного происхождения, которое отличается от уклонения от налогов”.
В то же время проведение надлежащего финансового мониторинга при этом не отменяется.
Алексей Шабан также рассказал, что с 1 сентября для граждан в Национальном банке заработала отдельная линия Контактного центра для предоставления консультаций и быстрого решения вопросов, касающихся одноразового добровольного декларирования.
За это время на нее поступило чуть более 30 обращений. Только небольшая часть из них касалась того, что в отделениях банков не могли помочь с открытием спецсчетов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)Вчера, 09:00 - 3322 12
В Украине на 21% повысится налог на недвижимость: кому и сколько платитьВчера, 20:09 - 16229 5
Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)Вчера, 15:01 - 48606 5
Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обходВчера, 12:19 - 1128 5
Во сколько бюджету обходится один безработный украинец: ответ центра занятостиВчера, 13:37 - 1031 4
В Украине на 21% повысится налог на недвижимость: кому и сколько платитьВчера, 20:09 - 16229 5
Увольнение по собственному желанию: что важно знатьВчера, 17:38 - 2605
Презентовали новый 7-местный Dacia Jogger (фото)Вчера, 23:00 - 1414
В Moderna спрогнозировали, когда закончится пандемия12 ч. назад - 1084 1
Стартовали продажи модели Haval H6 S (фото)17 ч. назад - 1043
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1977 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 521 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1744 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1291 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1157 5