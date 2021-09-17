НБУ объяснил особенности открытия спецсчета для подачи «нулевой» декларации

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал у НБУ Об особенностях открытия спецсчета для подачи “нулевой” декларации.

Как рассказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан: “Чтобы открыть в банке счет для целей добровольного декларирования, гражданину не нужно предоставлять банку никаких документов, подтверждающих происхождение средств, – сказал Алексей Шабан. – Во время открытия счета декларант заполняет заявление об открытии текущего счета, анкету и заявление, в котором указывает об отсутствии ограничений по одноразовому (специальному) добровольному декларированию активов, в частности, что эти средства не являются запрещенными для декларирования и не имеют уголовного происхождения, которое отличается от уклонения от налогов”.

В то же время проведение надлежащего финансового мониторинга при этом не отменяется.

После зачисления активов на специальный счет декларанта банк должен установить источники происхождения этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга. Банк делает это, используя риск-ориентированный подход.

Алексей Шабан также рассказал, что с 1 сентября для граждан в Национальном банке заработала отдельная линия Контактного центра для предоставления консультаций и быстрого решения вопросов, касающихся одноразового добровольного декларирования.

За это время на нее поступило чуть более 30 обращений. Только небольшая часть из них касалась того, что в отделениях банков не могли помочь с открытием спецсчетов.

Справка Finance.ua:

напомним, что одноразовое добровольное декларирование стартовало 1 сентября. Его проведение предусмотрено Законом Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет”;