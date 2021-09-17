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Honda представила новый седан Integra

В Китае компания Honda официально представила свой новый седан Honda Integra. В продаже он появится в конце 2021 года.

Honda Integra тесно связана с седаном Honda Civic, но у нее более стильный и современный дизайн кузова. В частности, она получила новый дизайн передней и задней части.

Integra от Civic внешне можно отличить по более тонким светодиодным фарам и новому бамперу, у которого меньше декоративного пластика возле воздухозаборников, новым легкосплавным колесным дискам. Задние фонари меньше, отличается и задний бампер.

Длина Integra составляет 4689 мм, ширина — 1802 мм, а высота — 1415 мм. То есть она немного длинней, чем Civic.

Салон у этой новинки будет очень похож на салон седана Honda Civic. В нем будет 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы

По материалам autonews.ua
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