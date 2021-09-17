Японская Honda создаст космическую ракету и конвертоплан

Японская автомобилестроительная корпорация Honda Motor разрабатывает ракету многоразового использования для коммерческого запуска спутников и конвертоплана, призванного без использования специальных аэродромов перевозить пассажиров в зонах крупных городов.

Об этом сообщает газета Yomiuri.

Отмечено, что новые проекты Honda предполагается вывести на практический уровень к 2030 году.

Ракета должна запускать спутники на низкие орбиты высотой до 2000 километров. Ее двигатель уже начал проходить испытания. После вывода спутников на орбиту ракета будет возвращаться на Землю для нового использования, что снизит себестоимость запусков. При ее разработке будут использованы новые облегченные материалы, что призвано увеличить эффективность использования топлива.

Пассажирский конвертоплан, сочетающий возможности вертолета и самолета, корпорация намерена разработать до 2025 года, и примерно с 2030 года они будут предложены на рынке. Эти машины со скоростью до 250 километров в час и дальностью полета без дозаправки 400 километров предназначаются для перевозки пассажиров в городах.

Предполагается, что для взлетов и посадок такие воздушные такси смогут использовать крыши небоскребов.