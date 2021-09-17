НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

«Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании», — говорится в обзоре.

По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года — 1,5 млрд долларов), отметили в Центробанке.

Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% – с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.