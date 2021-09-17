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НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

«Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании», — говорится в обзоре.

По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года — 1,5 млрд долларов), отметили в Центробанке.

Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% – с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

По материалам РБК-Украина
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