НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).
«Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании», — говорится в обзоре.
По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года — 1,5 млрд долларов), отметили в Центробанке.
Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% – с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.
В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
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