Межбанк: что ждать от курса доллара 1 октября

Эта пятница на валютном рынке пройдет в два этапа, хотя и не сможет порадовать наблюдателей большими объемами операций. Сработают сразу два фактора, которые существенно повлияют на поведение участников рынка и статистику сделок.
Дело в том, что сегодня первый день нового отчетного периода и это традиционно заставляет клиентов подводить итоги прошлого месяца и окончательно определяться с планами на наступивший, что уменьшает их активность на рынке.
Обычно в такой день клиенты “просыпаются” только к 12 часам. То есть, на первом этапе – часов до 12-ти – активность на межбанке низкая и сделок мало. Лишь к обеду наступает второй этап, когда часть компаний все же уже выходит на торги с основными объемами и это несколько оживляет торги часов до 15-ти.
Затем наступает уже окончательное затишье, которое связано еще и с эффектом окончания недели, когда часть клиентов вообще предпочитает просто завершать хозяйственные операции этой недели и все крупные новые сделки уже переносит на понедельник.
Учитывая наложение в октябре сразу двух таких факторов, работающих против большой активности клиентов на валютном рынке, мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $110-145 млн при заключении до 380-520 сделок максимум.
Относительное затишье на торгах не помешает спекулянтам зарабатывать сегодня на межбанке по евро. Ралли по евро/доллар продолжается и идут попытки окончательно “загнать” евро ниже психологического порога в 1,1550-1,16 доллара, что отражается и на курсе евро относительно гривны. Поэтому спекулянты постараются воспользоваться этой возможностью и максимально раскачать котировки евровалюты в течение дня.
Как и вчера, Нацбанк постарается в ситуацию сегодня не вмешиваться, если не будет особых перекосов по спросу и предложению на торгах. Но если такие перекосы приведут к большим колебаниям котировок доллара, то НБУ выйдет со стандартной покупкой $5 млн, чтобы показать рынку свое “видение” приемлемого курса на сегодняшний день.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 1 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,50 – 26,70 грн, евро — коридор 30,70 – 30,95 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,56 / 26,58
евро – 30,77 / 30,79
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