Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин в октябре и что повлияет на курс

Стоимость биткоина в первую неделю октября будет удерживаться на прежнем уровне, с 4 по 10 октября она будет колебаться в пределах $ 40−46 тысяч.

Об этом заявил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. Он также назвал два фактора, которые будут влиять на настроения инвесторов. По его словам, это:

новости, поступающие из США по регулированию крипторынка;

сообщения из других стран о запретах и разрешениях на хождение криптомонет.

«Факторы, указывающие на развитие индустрии, будут поддерживать настроение не распродавать биткоины и Ethereum. А любые негативные сообщения будут сдерживать новых покупателей от активности», — уверен Ковальчук.

По прогнозу эксперта, может снизиться стоимость альткоинов — альтернативных криптовалют. Это возможно в случае «просадки» цены биткоина и Ethereum

Он также прогнозирует, что капитализация крипторынка на следующей неделе будет колебаться в диапазоне $ 1,5−1,6 триллиона. По его словам, тенденция снижения сохраняется еще с 6 сентября, и «пока она не будет сломана, ожидать спроса массовых инвесторов на криптовалюты не стоит».