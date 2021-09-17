Эксперт рассказал, сколько будет стоить биткоин в октябре и что повлияет на курс

Стоимость биткоина в первую неделю октября будет удерживаться на прежнем уровне, с 4 по 10 октября она будет колебаться в пределах $ 40−46 тысяч.
Об этом заявил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. Он также назвал два фактора, которые будут влиять на настроения инвесторов. По его словам, это:
«Факторы, указывающие на развитие индустрии, будут поддерживать настроение не распродавать биткоины и Ethereum. А любые негативные сообщения будут сдерживать новых покупателей от активности», — уверен Ковальчук.
По прогнозу эксперта, может снизиться стоимость альткоинов — альтернативных криптовалют. Это возможно в случае «просадки» цены биткоина и Ethereum
Он также прогнозирует, что капитализация крипторынка на следующей неделе будет колебаться в диапазоне $ 1,5−1,6 триллиона. По его словам, тенденция снижения сохраняется еще с 6 сентября, и «пока она не будет сломана, ожидать спроса массовых инвесторов на криптовалюты не стоит».
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