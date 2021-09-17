Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев. Ранее банк сообщал о необходимости до 30 сентября 2021 года посетить АО «Ощадбанк» с целью актуализации идентификационных данных и осуществления проверки, а также решения вопроса о получении средств по неподвижным текущим и вкладным (депозитным) счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.
При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.
Если до 30 сентября 2021 года клиент не обратился в учреждение с указанной выше целью, то:
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