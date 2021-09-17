Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев. Ранее банк сообщал о необходимости до 30 сентября 2021 года посетить АО «Ощадбанк» с целью актуализации идентификационных данных и осуществления проверки, а также решения вопроса о получении средств по неподвижным текущим и вкладным (депозитным) счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Если до 30 сентября 2021 года клиент не обратился в учреждение с указанной выше целью, то:

АО “Ощадбанк” изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;

АО “Ощадбанк” посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытии счета;

такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО «Ощадбанк», и его уплату в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение недвижимых вкладов для вкладных (депозитных) счетов физических лиц в национальной валюте.

кроме арестованных вкладов и частично выплаченных вкладов по наследству;

для вкладов, по которым власти не могут быть идентифицированы в связи с отсутствием у АО «Ощадбанк» полной и/или достоверной и/или корректной информации о вкладчиках, необходимой для их идентификации.

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