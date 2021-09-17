В Японии назвали причину наличия примесей в Moderna

Японская компания Takeda Pharmaceutical заявила о причине возникновения примесей в вакцине Moderna. Там считают, что к этому привела «ошибка человека».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным отчета, проблема возникла из-за «неправильной фасовки и человеческой ошибки, связанной с визуально неправильной оценкой необходимого проема перед набором вакцины из флакона».
Так, было исследовано в общей сложности пять партий вакцины Moderna COVID-19, произведенной в период с 27 июня по 3 июля.
Первые три были отправлены в Японию и позже отозваны после обнаружения посторонних веществ, которые позже были определены как металлические части.
В отчете говорится, что во избежание в дальнейшем таких инцидентов необходимо улучшить процедуру правильного использования вакцин.
Стоит отметить, что в августе власти Японии приостановили использование трех партий Moderna, содержащих 1,63 миллиона доз, после того, как стало известно об обнаружении в них примесей.
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