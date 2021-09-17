У клиентов monobank возникли проблемы с оплатой

В четверг, 30 сентября, около 18:00 пользователи monobank получили в мобильное приложение уведомление о проблемах с оплатой картой.
«К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате картой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства», – говорится в сообщении.
Рассчитаться картой действительно пока невозможно.
Официальных комментариев на момент написания новости нет. Также непонятно, сколько продлится восстановление работоспособности.
🔺 Читатели Finance.ua жалуются, что после попыток рассчитаться за покупки из них несколько раз списывали средства, хотя терминал выдал сообщение об отклонении операции.
Недавно monobank запустил собственный эквайринг. Кроме того, соучредитель необанка Олег Гороховский сообщил, что у них появятся собственные банкоматы.
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