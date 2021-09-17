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У клиентов monobank возникли проблемы с оплатой

В четверг, 30 сентября, около 18:00 пользователи monobank получили в мобильное приложение уведомление о проблемах с оплатой картой.

«К сожалению, сейчас существуют трудности при оплате картой. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства», – говорится в сообщении.

Рассчитаться картой действительно пока невозможно.

Официальных комментариев на момент написания новости нет. Также непонятно, сколько продлится восстановление работоспособности.

🔺 Читатели Finance.ua жалуются, что после попыток рассчитаться за покупки из них несколько раз списывали средства, хотя терминал выдал сообщение об отклонении операции.


Справка Finance.ua:

Недавно monobank запустил собственный эквайринг. Кроме того, соучредитель необанка Олег Гороховский сообщил, что у них появятся собственные банкоматы.

По материалам Finance.UA
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