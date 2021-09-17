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Межбанк: конец месяца и квартала на валютном рынке

Межбанк: конец месяца и квартала на валютном рынке

Ход торгов и сегодняшняя статистика межбанка подтвердили утреннее предположение Finance.ua о том, что основные объемы операций по завершению месяца и квартала клиенты провели вчера. Если объемы операций в среду были более $ 225 млн, то сегодня они едва дотянули до половины этой суммы. Это же отразилось и на самом характере сессии и поведении клиентов.

Крупные компании лишь «подрихтовывали» свои расчеты на отчетную дату и поэтому особо на рынке со значительными объемами «не светились». Нацбанку в этой ситуации особо нечего было делать на межбанке и регулятор интервенций не проводил. За день доллар подешевел на 4,5 копейки — до отметки 26,565/26,585 гривен, а евро просел на 10 копеек — до 30,78/30,80.

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе — пик валютных операций пришелся на период с 11 до 15 часов. После завершения активной фазы торгов в части клиентских сделок — банки быстро закрыли свои операции по валютной позиции, и затем межбанк окончательно замер уже к 16 часам.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос превышал предложение и доллар вырос с утренних 26,61/26,63 до 26,63/26,65 гривен к 11 часам. Но затем число покупателей постепенно начало снижаться, а вот продавцов еще явно хватало. Результат — к полудню курс вернулся к отметке в 26,61/26,63 гривны за доллар, а на обед дилеры пошли уже при уровне 26,58/26,60.

После обеда на небольшой промежуток времени котировки выросли до 26,60/26,62 гривен, так как запоздавшие покупатели закрывали свои последние сделки, но уже после 15 часов межбанк быстро опустел. При отсутствии спроса продавцы были вынуждены уступать по курсу и доллар плавно подешевел на единичных сделках до 26,57/26,59 гривен к 16:00 и до 26,565/26,585 к концу сессии.

Главные события 30 сентября на валютном рынке:

1) Доллар подешевел на 4,5 копейки — до 26,565/26,585 гривен, а евро на 10 копеек — до 30,78/30,80 гривен.

2) Нацбанк сегодня не выходил на рынок.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6322 гривен за доллар, а официальный курс на 1 октября 2021 года установлен на уровне 26,6175 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,60 / 26,62
евро — 30,79 / 30,81

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1587 / 1,1588

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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