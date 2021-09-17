Sony представила свои самые доступные беспроводные наушники (фото, цена)

Sony уже имеет в своём портфолио большое количество наушников на любой вкус и кошелёк. Тем не менее, компания представила новую полностью беспроводную (TWS) модель — WF-C500, которая пришла на смену популярным наушникам WF-XB700.
Новые Sony WF-C500 являются самыми доступными полностью беспроводными наушниками Sony.
Новые наушники выполнены в компактном дизайне и могут похвастаться защитой от влаги по стандарту IPX4. Время автономной работы новинки достигает 9 часов. При использовании кейса для зарядки это время увеличивается до 20 часов.
Наушники получили поддержку механизма цифрового улучшения звука Sony DSEE. Кроме того, они поддерживают Fast Pair и Swift Pair для быстрого и удобного подключения к устройствами на Android и Windows соответственно. Новинка будет доступна в чёрном, белом, зелёном и оранжевом цветах по цене $100.
Кроме доступных WF-C500, Sony представила новые накладные наушники среднего класса WH-XB910N стоимостью $250. Устройство поддерживает технологию Extra Bass, активное шумоподавление и обеспечивает 30 часов непрерывной работы от аккумулятора. Они также поддерживают многоточечный режим, позволяющий подключать наушники одновременно к двум устройствам. Новинка может похвастаться сенсорным управлением. Sony WH-XB910N выйдут на рынок в чёрном, синем, зелёном и оранжевом цветах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)14 ч. назад - 2479 9
«Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь17 ч. назад - 708 6
Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обход10 ч. назад - 790 5
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц11 ч. назад - 1243 4
Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)8 ч. назад - 11988 3
Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)8 ч. назад - 11988 3
С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)14 ч. назад - 2479 9
Кто несет ответственность, если из камеры хранения магазина исчезли ваши вещи8 ч. назад - 2413
Операторы ГТС и хранилищ начинают подготовку к работе с водородом16 ч. назад - 1995 2
Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцев11 ч. назад - 1623 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1934 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 509 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1714 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1257 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1148 5