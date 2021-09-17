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Sony представила свои самые доступные беспроводные наушники (фото, цена)

Sony представила свои самые доступные беспроводные наушники (фото, цена)

Sony уже имеет в своём портфолио большое количество наушников на любой вкус и кошелёк. Тем не менее, компания представила новую полностью беспроводную (TWS) модель — WF-C500, которая пришла на смену популярным наушникам WF-XB700.

Новые Sony WF-C500 являются самыми доступными полностью беспроводными наушниками Sony.

Новые наушники выполнены в компактном дизайне и могут похвастаться защитой от влаги по стандарту IPX4. Время автономной работы новинки достигает 9 часов. При использовании кейса для зарядки это время увеличивается до 20 часов.

Наушники получили поддержку механизма цифрового улучшения звука Sony DSEE. Кроме того, они поддерживают Fast Pair и Swift Pair для быстрого и удобного подключения к устройствами на Android и Windows соответственно. Новинка будет доступна в чёрном, белом, зелёном и оранжевом цветах по цене $100.

Кроме доступных WF-C500, Sony представила новые накладные наушники среднего класса WH-XB910N стоимостью $250. Устройство поддерживает технологию Extra Bass, активное шумоподавление и обеспечивает 30 часов непрерывной работы от аккумулятора. Они также поддерживают многоточечный режим, позволяющий подключать наушники одновременно к двум устройствам. Новинка может похвастаться сенсорным управлением. Sony WH-XB910N выйдут на рынок в чёрном, синем, зелёном и оранжевом цветах.

По материалам ТОнеТО
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