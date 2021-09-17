Алименты на ребенка: как оформить и какая ответственность за уклонение от их уплаты

Как оформить алименты на ребенка и какая ответственность предусмотрена за уклонение от их уплаты, Finance.ua узнал от начальницы Березанского бюро правовой помощи Людмилы Бенедюк.

«Родители могут самостоятельно договариваться о размере и периодичности уплаты алиментов на ребенка. Данная договоренность может быть только устной, но для дополнительных гарантий выполнения договоренностей целесообразно заключить письменный договор о содержании ребенка. Замечу, что такой договор подлежит нотариальному заверению, и в случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору алименты с него могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд», — сообщает Бенедюк.

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В каких случаях следует обращаться в суд:

в случае отсутствия договоренностей или невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору один из родителей может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов;

тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Куда обращаться:

в соответствующий местный суд по зарегистрированному месту жительства заявителя (истца) или по зарегистрированному месту жительства должника (ответчика).

Стоимость:

за подачу иска о взыскании алиментов или заявления в суд о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов судебный сбор не уплачивается.

Может ли быть изменен размер алиментов:

размер алиментов может быть уменьшен или увеличен по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов:

за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка предусмотрены гражданская, административная и уголовная ответственности в зависимости от тяжести проступка и величины задолженности по алиментам. В частности, за неуплату алиментов предусмотрен штраф в процентах от суммы задолженности: свыше 1 года — 20%; свыше 2 лет — 30%; свыше 3 лет — 50%;

к лицу, которое не платит алименты, могут применяться ограничения в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, пользования оружием и охоты. Кроме этого, такое лицо может быть направлено на общественно-полезные работы, оплата которых будет идти на возмещение задолженности по алиментам;

к должникам применяются ограничения в перерегистрации недвижимого и движимого имущества, в сфере государственной регистрации юридических лиц, в праве несения государственной службы и занятия должности в органах государственной власти, ограничения в сфере избирательных прав;

к злостным неплательщикам применяется уголовная ответственность, которой предусматриваются общественные работы до 240 часов; арест до 6 месяцев; ограничение свободы до 3 лет.

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