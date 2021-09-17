Алименты на ребенка: как оформить и какая ответственность за уклонение от их уплаты

Как оформить алименты на ребенка и какая ответственность предусмотрена за уклонение от их уплаты, Finance.ua узнал от начальницы Березанского бюро правовой помощи Людмилы Бенедюк.
«Родители могут самостоятельно договариваться о размере и периодичности уплаты алиментов на ребенка. Данная договоренность может быть только устной, но для дополнительных гарантий выполнения договоренностей целесообразно заключить письменный договор о содержании ребенка. Замечу, что такой договор подлежит нотариальному заверению, и в случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору алименты с него могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд», — сообщает Бенедюк.
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В каких случаях следует обращаться в суд:
Куда обращаться:
Стоимость:
Может ли быть изменен размер алиментов:
Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов:
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