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На мировых рынках падает в цене золото

На мировых рынках падает в цене золото

29 сентября фьючерсы на золото достигли своей минимальной цены с конца марта. По мнению рыночных аналитиков, этому способствовал рост индекса доллара США, который достиг самой высокой отметки за год.

«Цена золота, вероятно, будет снижаться и дальше на фоне укрепления доллара», — отмечает рыночный аналитик.

Он добавил, что можно ожидать дальнейшего снижения цен на драгоценные металлы. Центральный банк недавно подтвердил сохранение инфляционного давления, что поддерживает его позицию по сворачиванию стимулирования.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего снижения цен на драгоценные металлы, если ФРС начнет более активно говорить о сворачивании стимулирования или фондовые рынки отреагируют на это негативно», — отмечает он.

Следовательно, декабрьские фьючерсы на золото снизились на 0,8%, или на 14,60 доллара — до 1722,90 доллара за унцию. Это самый низкий показатель с 31 марта.

«Цены на золото и серебро находятся под давлением нового укрепления доллара США и роста доходности 10-летних казначейских бумаг», — говорит Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

Казначейские облигации, как и золото, являются активами-убежищами, и повышение их доходности сокращает спрос на золото.

Напомним, 21,9 тонны золота Центробанка Афганистана хранятся в Федеральной резервной системе Соединенных Штатов. Как заявил руководитель отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фен, золото пока хранится в Америке, и соответствующие активы регулируются внутренними законами.

По материалам Первый деловой
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