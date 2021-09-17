За полтора года почти 140 украинских компаний вышли на иностранные рынки - МИД

За последние полтора года Министерство иностранных дел помогло 137 украинским компаниям начать работу на новых зарубежных рынках.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на заявление министра Дмитрия Кулебы.

По данным МИД, за этот период для 59 товарных групп в 18 странах мира были открыты рынки или восстановлен доступ на рынки в сотрудничестве с Госпродпотребслужбой.

«Среди последних достижений — открытие рынков меда и продукции пчеловодства в Катаре, молочной продукции в Турции, мяса птицы в Либерии, мяса птицы и яиц в Японии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество компаний в Совете экспортеров и инвесторов при МИД Украины за год выросло почти в четыре раза — до 370.

Напомним, что в первом полугодии экспорт товаров из Украины увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $29,924 млрд, импорт — на 28%, до $31,251 млрд.