Rolls-Royce показал прототип своего первого электрокарара

Британская компания Rolls-Royce представила прототип своего первого электрического автомобиля.

В компании заявили, что первый электрокар будет называться Spectre, а на рынке модель должна появиться уже в четвертом квартале 2023 года. Остальные характеристики нового транспортного средства премиум-класса пока не разглашают.

Более того, компания планирует в скором времени начать тестирование электрического автомобиля на дорогах.

Также Rolls-Royce отметил, что полностью электрифицирует все свои авто до 2030 года.

