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Рост реальных доходов украинцев ускорился

Рост реальных доходов украинцев ускорился

Реальные располагаемые доходы украинцев в первом квартале 2021 года выросли на 5,6%. Рост значительно ускорился по сравнению с первым кварталом (1,0%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1079,8 млрд гривен, расходы – 1166,4 млрд гривен, сокращение сбережений – 86,5 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18 969 гривен.


График: Госстат

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные исследования кадрового портала grc.ua, в августе средний оклад в столице составил 34,7 тыс. грн. В сентябре средняя заработная плата в Киеве увеличилась на 400 грн и составила уже 35,1 тыс. грн;
  • украинские водители, семейные врачи и сварщики в Польше могут зарабатывать около 78 тыс. грн. Компании открыли сотни вакансий и предлагают помочь с переездом для тех, кто желает стать заробитчанами.

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По материалам Finance.UA
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