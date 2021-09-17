Оператор газохранилищ Украины запустил новую услугу

Оператор газохранилищ Украины открывает для заказчиков-нерезидентов услугу банковского мониторинга газа, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Как сообщила пресс-служба АО «Укртрансгаз», первой этой возможностью воспользовалась американская компания ERU Management Services LLC, которая хранит газ в украинских подземных хранилищах.

Что предусматривает услуга:

Оператор газохранилищ, банк и клиент заключают соглашение, согласно которому Оператор ведет отдельный учет объемов газа в залоге и гарантирует их сохранность перед кредитодателем;

банк в свою очередь получает возможность мониторить объемы природного газа на счету клиента;

сам владелец может распоряжаться газом в залоге только по согласованию с банком.

«Банковский мониторинг газа в залоге ‒ это услуга, выгодная как кредиторам, так и заемщикам. Первые уверены в надежности и сохранении залога, а вторые могут получить кредиты на более выгодных и привлекательных условиях. То, что услугой заинтересовались уже и иностранные компании такого уровня, как ERU Management Services, доказывает ее бесспорную актуальность и востребованность», ‒ отметил Сергей Перелома, врио генерального директора Укртрансгаза.

«При нынешней ситуации с ценами на рынке (природного газа) трейдерам и поставщикам газа очень важно иметь доступ к финансированию, а услуга мониторинга помогает компаниям предоставлять обеспечение, используя эффективный механизм», ‒ заметил Дейл Перри, менеджер ERU Management Services LLC