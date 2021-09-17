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В поисковик Google добавили компьютерное зрение и другие полезные функции

В поисковик Google добавили компьютерное зрение и другие полезные функции

Разработчики поисковой системы Google интегрировали в неё сразу несколько новых возможностей, которые упрощают взаимодействие с сервисом и делают поиск информации более эффективным. Кроме того, компания провела редизайн главной страницы поисковика.

В поисковой выдаче Google теперь будут отображаться изображения, сопровождая текстовое описание ссылок. По мнению представителей компании, такая схема способствует более эффективному потреблению информации. Благодаря обновлённому алгоритму, построенному на базе нейронной сети Google MUM, на страницах также стали доступны несколько новых инструментов.

К примеру, для ряда запросов будут доступны разделы «Что нужно знать», где будет размещена короткая выжимка информации по аналогии с разделом «Пользователи также спрашивают». Кроме того, можно будет уточнить параметры поиска, добавив к запросу конкретные фразы или связанные с темой слова.

Наконец, Google обновила инструмент для визуального поиска Google Lense на базе искусственного интеллекта, который теперь доступен для десктопной версии браузера Chrome. Поначалу воспользоваться нововведением смогут только жители США, но позднее ожидается расширение географии полезной функции.

При просмотре страниц в Google также появится возможность поиска по выделенному фрагменту изображения, при этом закрывать активную вкладку не потребуется. Заодно разработчики компании оптимизировали работу сервиса на мобильных устройствах, пообещав добавить ещё больше новых функций в ближайшее время.

По материалам 4PDA
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