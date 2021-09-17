Операции с недвижимостью давали наибольшую операционную рентабельность в I полугодии – Госстат

Наибольшую убыточность декларировали предприятия отрасли развлечений и отдыха.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Уровень рентабельности операционной деятельности крупных и средних предприятий Украины в области операции с недвижимым имуществом по итогам января-июня 2021 года достиг 40,6%, тогда как за соответствующий период прошлого года уровень убыточности этой отрасли составлял 6,1%.
Согласно сообщению, по итогам первого полугодия 2021 года уровень рентабельности предприятий в области сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 5,3% против убыточности 0,3% за соответствующий период прошлого года.
По данным Госстата, самый худший показатель рентабельности операционной деятельности в январе-июне в области искусства, спорта, развлечений и отдыха.
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