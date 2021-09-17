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Ряд полномочий набсовета «Нафтогаза» передали Витренко и правлению

Ряд полномочий набсовета «Нафтогаза» передали Витренко и правлению

Кабинет Министров передал ряд полномочий наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» правлению компании и главе Юрию Витренко. Решение было принято на внеочередном заседании вечером 29 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с итогами заседания.

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«Некоторые полномочия набсовета переданы правлению „Нафтогаза“», — сказал собеседник.

По информации издания, документом дается право главе НАК Юрию Витренко самостоятельно, без решения набсовета, проводить увольнения и назначения сотрудников компании.

Правлению, до назначения набсовета НАК, предоставляются полномочия, которые не являются исключительной компетенцией набсовета. В частности, утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса.

Кроме того, правлению рекомендовано согласовать сделку по получению «Укртрансгазом» 48 млрд гривен от Оператора ГТС Украины.

По материалам РБК-Украина
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