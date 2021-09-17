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От 26 тыс. долл. за час полета: Qatar Airways вернет в небо авиалайнеры-гиганты

От 26 тыс. долл. за час полета: Qatar Airways вернет в небо авиалайнеры-гиганты

Авиакомпания Qatar Airways планирует уже в ноябре вернуть авиалайнеры-гиганты Airbus A380. Они оснащены первым классом и имеют две полноценные палубы.

Об этом сказал глава авиаперевозчика Акбар аль-Бакер, передает Executive Traveller, передает Сегодня.

«Я думаю, что к началу ноября мы снова начнем летать на А380», — заявил генеральный директор Qatar Airways.

По словам Аль-Бакера, час полета авиалайнера-гиганта стоит 26 000 долларов — 29 000 долларов, в то время как час полета Boeing 777−200ER — почти в два раза дешевле.

Именно из-за цены Qatar Airways не планировала возвращать А380 на маршруты. В июле 2020 года авиакомпания заявила о прекращении полетов всех своих десяти A380. Причиной такого решения был низкий спрос на авиабилеты во время пандемии.

Но ситуация изменилась из-за проблем с другими авиалайнерами Airbus во флоте Qatar Airways — A350. Специалисты обнаружили ускоренную деградацию обшивки под краской на 13 самолетах. В результате инцидента авиационные власти Катара запретили эксплуатацию воздушных судов.

Qatar Airways сначала запустит пять самолетов A380. Остальные пять A380 могут полететь в 2022 году. После почти 1,5 годового простоя Qatar Airways занимается расконсервацией самолетов. Авиакомпания будет снова нанимать на работу пилотов, которых раньше уволила. Летчики пройдут тренировки на симуляторах, а потом тестовые полеты на A380.

По материалам Сегодня
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