Увольнение по собственному желанию: что важно знать

Finance.ua как портал, который разбирается в трудовом законодательстве, объясняет, может ли работодатель не принять заявление об увольнении по собственному желанию и можно ли уволиться без отработки.
Как говорится в материале портала the point, если работодатель не хочет принимать заявление, у сотрудника есть шанс известить его об увольнении, отправляя заявление по почте заказным письмом с уведомлением.
В заявлении нужно указать основание и желаемую дату увольнения. Также нужно поставить подпись и дату. Стоит заметить, что 2-недельный срок предупреждения исчисляется не с даты, указанной в заявлении, а с даты, когда фактически работодатель предупрежден. В данном случае – это дата вручения письма, указанная в уведомлении о вручении. Сократить этот срок односторонне не могут ни сотрудник, ни работодатель.
Может ли сотрудник отозвать заявление об увольнении по собственному желанию? Если 2 недели закончились, а сотрудник и дальше ходит на работу и не ставит требований расторгнуть трудовой договор, работодатель не имеет права его уволить на основании заявления, которое он подал ранее.
Однако в течение этого времени сотрудник также может написать заявление и отозвать ранее поданное заявление об увольнении. Тогда работодатель не может уволить его на основании поданного ранее заявления.
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Но увольнение возможно при отдельных обстоятельствах. В частности, если на место сотрудника пригласили другое лицо, которому нельзя отказать в трудоустройстве (ч. 2 ст. 38 Кодекса).
Увольнение по собственному желанию без отработки. Работодатель увольняет сотрудника по его желанию без соблюдения 2-недельного периода по уважительным причинам, в частности:
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