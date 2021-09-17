Увольнение по собственному желанию: что важно знать

Finance.ua как портал, который разбирается в трудовом законодательстве, объясняет, может ли работодатель не принять заявление об увольнении по собственному желанию и можно ли уволиться без отработки.

Как говорится в материале портала the point, если работодатель не хочет принимать заявление, у сотрудника есть шанс известить его об увольнении, отправляя заявление по почте заказным письмом с уведомлением.

В заявлении нужно указать основание и желаемую дату увольнения. Также нужно поставить подпись и дату. Стоит заметить, что 2-недельный срок предупреждения исчисляется не с даты, указанной в заявлении, а с даты, когда фактически работодатель предупрежден. В данном случае – это дата вручения письма, указанная в уведомлении о вручении. Сократить этот срок односторонне не могут ни сотрудник, ни работодатель.

Может ли сотрудник отозвать заявление об увольнении по собственному желанию? Если 2 недели закончились, а сотрудник и дальше ходит на работу и не ставит требований расторгнуть трудовой договор, работодатель не имеет права его уволить на основании заявления, которое он подал ранее.

Однако в течение этого времени сотрудник также может написать заявление и отозвать ранее поданное заявление об увольнении. Тогда работодатель не может уволить его на основании поданного ранее заявления.

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Но увольнение возможно при отдельных обстоятельствах. В частности, если на место сотрудника пригласили другое лицо, которому нельзя отказать в трудоустройстве (ч. 2 ст. 38 Кодекса).

Увольнение по собственному желанию без отработки. Работодатель увольняет сотрудника по его желанию без соблюдения 2-недельного периода по уважительным причинам, в частности:

если сотрудник переезжает (меняет место жительства);

если мужа/жену переводят на работу в другой населенный пункт;

если сотрудник идет учиться (поступает в НЗ);

если сотрудник не может проживать в этой местности (есть медицинское заключение);

в связи с беременностью;

уход за ребенком, пока ему не исполнится 14 лет или ребенком с инвалидностью (важно, что работодателю не нужно доказывать необходимость такого ухода);

уход за больным членом семьи (требуется медицинское заключение);

уход за лицом с инвалидностью I группы (работодателю достаточно предоставить копию удостоверения о том, что лицо является инвалидом I группы. Также не обязательно быть родственником такого лица, но работодатель может потребовать документ в подтверждение того, что именно работник будет осуществлять такой уход, например, договор работника с таким лицом, документ о назначении лица опекуном или попечителем);

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу;