По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,636 млн грн и 43,004 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 27), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60-26,61 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 78,640 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,7777 – 57 775

26,6400 – 20 000

26,6100 – 30 000

26,6000 – 63 336

26,6000 – 10 000

26,6000 – 24 999

26,6000 – 72 222

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6000 – 3 000

26,6000 – 40 000

26,6000 – 9 000

26,6100 – 90 000

26,6100 – 44 444

26,6100 – 30 000

26,6100 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6324 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5978 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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