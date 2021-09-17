Налоговики разоблачили схему хищения бюджетных средств по государственной программе на 45 млн грн

Налоговики разоблачили схему хищения бюджетных средств по государственной программе. Finance.ua как портал, который заботится о финансах, узнал подробности.

Так, для минимизации уплаты налогов при закупке продукции субъект хозяйствования сговорился с представителями коммерческих структур.

Для этого в служебную документацию субъектом хозяйствования внесены недостоверные сведения о стоимости использованных строительных материалов по завышенным ценам, что привело к неуплате налогов в особо крупных размерах.

В результате таких действий были присвоены целевые государственные средства на общую сумму 45 млн гривен.

По результатам рассмотрения материалов, собранных специалистами подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, правоохранительными органами начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.