0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Налоговики разоблачили схему хищения бюджетных средств по государственной программе на 45 млн грн

Налоговики разоблачили схему хищения бюджетных средств по государственной программе на 45 млн грн

Налоговики разоблачили схему хищения бюджетных средств по государственной программе. Finance.ua как портал, который заботится о финансах, узнал подробности.

Так, для минимизации уплаты налогов при закупке продукции субъект хозяйствования сговорился с представителями коммерческих структур.

Для этого в служебную документацию субъектом хозяйствования внесены недостоверные сведения о стоимости использованных строительных материалов по завышенным ценам, что привело к неуплате налогов в особо крупных размерах.

В результате таких действий были присвоены целевые государственные средства на общую сумму 45 млн гривен.

По результатам рассмотрения материалов, собранных специалистами подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, правоохранительными органами начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.