Работа в сфере туризма за рубежом: какие страны ждут сотрудников из Украины (инфографика)

Что ждет украинцев, которые ищут работу в индустрии туризма и гостеприимства за рубежом, Finance.ua узнал от аналитиков портала grc.ua.
Больше всего возможностей трудоустройства для наших соотечественников, которые ищут работу в индустрии гостеприимства и туризма за границей, открыто в Польше (25% всех актуальных вакансий категории), ОАЭ (21%), Черногории (8%), Болгарии (7%) и Египте (5%).
Кого ищут. Чаще всего ищут официантов (15%), горничных (13%), бартендеров/барменов (12%), поваров (12%), хостес (12%), руководителей ресторанов (6%) и администраторов гостиниц/хостелов (6%). Также нужны менеджеры по продажам туристических услуг (3%) и разнорабочие/персонал кухни (3%).
Средняя заработная плата составляет чуть больше 38 тыс. грн, но все зависит от страны и должностных обязанностей.
Средняя компенсация в ОАЭ составляет почти 62 тыс. грн. При этом младший официант в ОАЭ может рассчитывать на заработную плату от 43 тыс. грн (плюс чаевые), а компенсация хостес-переводчицы, которая владеет арабским, английским и русским языками на свободном уровне, может составлять 70+ тыс. грн.
Средняя заработная плата украинцев, которые ищут работу в категории «Туризм, рестораны и отели» в Черногории, составляет чуть больше 53 тыс. грн. В этой стране чаще всего ищут поваров (12% всех открытых вакансий региона), руководителей ресторанов (9%), барменов (9%) и продавцов туристических услуг (3%).
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Требования к соискателям: знание английского и русского языков — обязательно, знание хорватского, сербского и черногорского — желательно.
На третьем месте по уровню средней заработной платы, которую обещают кандидатам в индустрии туризма и гостеприимства, — Польша. Средняя компенсация труда украинцев в туристической сфере в стране — 40 тыс. грн. Ищут администраторов гостиниц/хостелов (заработная плата — 1400 евро в месяц), горничных (15% всех вакансий региона), поваров (средний оклад 1000 евро), работников кухни (оклад до 25 тыс. грн), барменов (10% всех вакансий) и официантов (10%).
Общее требование ко всем соискателям, которые ищут работу в туристической сфере в Польше, — понимание польского языка и наличие рабочей визы или «карты поляка». Также обязательно наличие медицинской книжки и сертификата о вакцинации любой вакциной, зарегистрированной в странах ЕС.
Немного меньше — до 38 тыс. грн может получать украинец, который ищет работу в Египте. В основном нужны аниматоры (12% вакансий), фитнес-тренеры (12%), специалисты по продажам туристических услуг/представители туроператоров (8%) и профессиональные танцоры (9%).
Обязательно: знание арабского и английского языков на базовом уровне, наличие медицинской книжки и COVID-сертификата. Для въезда в страну также нужен ПЦР-тест. Обещают проживание и питание.
Меньше всего предлагают в Болгарии. Средняя заработная плата в турбизнесе в регионе составляет 35 тыс. грн. Требуются агенты по продажам туристических услуг (10% всех актуальных вакансий региона), повара (12%) и горничные (12%). Также ищут работников кухни/разнорабочих (9%) и барменов (8%). Работа сезонная, украинцев ждут до октября.
Независимо от страны, большинство зарубежных работодателей из сферы туризма и гостеприимства (78%) ищут опытных сотрудников (с опытом работы от года до трех лет). Вакансий для кандидатов без опыта работы — всего 15%. Вакансий для соискателей с опытом работы более 6 лет еще меньше — всего 7%.
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