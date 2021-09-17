Цена на нефть в 80 долларов за баррель может уничтожить спрос, — Morgan Stanley

Ряд экспертов считают, что спрос на сырье может быть уничтожен. Среди них и Morgan Stanley. Еще в июне финансовый конгломерат писал, что цена на нефть потеряла связь с предельной стоимостью поставки.

Теперь она приближается к уровню, когда начинается уничтожение спроса. По нашей оценке — это 80 долларов за баррель, отмечают в Morgan Stanley.

Уничтожение спроса происходит, когда слишком высокие цены на продукт заставляют покупателей перейти на товары-заменители. Такой спрос считается уничтоженным, он не возвращается даже при изменении рыночной конъюнктуры, обьяснили в конгломерате.

В Morgan Stanley 28 сентября рассказали, что их аналитики придерживаются своего июньского прогноза. Также они отметили, что цену, при которой уничтожается спрос, может быть очень трудно предсказать.

Да, теоретически рыночная цена может достичь 85 долларов за баррель, прогнозируют эксперты.

Предложение нефти будет сокращаться, ввиду того, что в течение последнего месяца по запасам ежедневно тратилось около 3 миллионов баррелей, против 1,9 миллиона баррелей в день в предыдущие месяцы года. В Morgan Stanley считают, что это высокий показатель и он указывает на то, что дефицит на рынке больше, чем кажется большинству.

Старший аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок отмечает, что рост цен на нефть был одним из крупнейших факторов инфляции. «Ухудшение инфляционной ситуации замедлит неустойчивое восстановление экономики и потребления нефти. И это подводит нас к вопросу уничтожения спроса», — считает Бреннок.