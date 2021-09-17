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Стоимость непрофильных активов Укрзализныци на аукционах выросла в 16 раз

Стоимость непрофильных активов Укрзализныци на аукционах выросла в 16 раз

АО “Укрзализныця” 27 сентября провело первые аукционы по продаже непрофильных активов, по результатам которых стоимость объектов в среднем выросла в 16,3 раза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что торги состоялись через систему “Прозорро.Продажи” по пяти аукционам.

“Результаты первых аукционов по продаже непрофильных активов – конкуренция от 14 до более 40 участников и рыночная цена по каждому лоту выросла от 5 до 16 раз. На очереди еще более 4 сотен объектов до конца года», – рассказал и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Александр Камышин.

По его словам, предприятие в целом имеет более 10 тысяч непрофильных активов, которые будут проданы. Кроме недвижимости, запланирована продажа движимого имущества, которое компания не использует в своей непосредственной деятельности.

Глава УЗ добавил, что компания вынуждена выставлять на продажу непрофильные объекты по остаточной балансовой стоимости, учитывая уровень инфляции.

«Рынок сам определяет, по какой цене он готов покупать наши объекты. И она достаточно высокая», – отметил глава Укрзализныци.

Соглашения с победителями аукционов должны быть подписаны в течение 20 суток, для борьбы со спекуляциями на торгах и мнимой конкуренцией вместе с Прозорро был разработан специальный механизм, при котором в случае отказа от оплаты победитель уплатит в пользу Укрзализныци гарантийный взнос – 5% от начальной стоимости объекта.

Следующие аукционы по продаже непрофильных активов состоятся 5 октября 2021 года и в дальнейшем будут проводиться еженедельно.

Участники посоревнуются за право стать владельцем торговых площадей в Ужгороде, Ивано-Франковске, Днипре и нежилого помещения в Кривом Роге.

Как сообщал Укринформ, 31 марта Кабинет Министров утвердил консолидированный финансовый план АО «Укрзализныця» на 2021 год, который предусматривает прибыль на уровне 3,6 млрд грн. В частности, в компании планируют получить 1,9 млрд грн от отчуждения непрофильных активов.

По материалам Укринформ
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