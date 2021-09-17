Винницкий ликеро-водочный завод продают за 7,7 млн грн

20 октября состоится онлайн-аукцион по приватизации государственного предприятия «Винницкий ликеро-водочный завод».

По данным Фонда госимущества, стартовая цена единого имущественного комплекса завода составляет 7 715 490,74 грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 19 октября.

Винницкий ликеро-водочный завод расположен в г. Винница, ул. Нансена, 7.

Основным видом деятельности завода является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков; производство других недистиллированных напитков из сбраживаемых продуктов; производство других основных органических химических веществ.

Единый имущественный комплекс расположен в производственном комплексе с пристройками. Общая площадь помещений составляет 626,2 кв. м, количество основных средств – 132 единицы.

Срок действия лицензии завода истек. Доходы предприятия формируются за счет предоставления в аренду государственного имущества, находящегося на балансе завода.

1 октября состоятся торги по продаже Новоборовицкого спиртзавода.

11 октября пройдет аукцион по приватизации Ковалевского спиртзавода.

12 октября состоится аукцион по продаже Борщевского спиртзавода.

22 октября пройдут повторные торги по продаже Вишняковского спиртзавода.

По итогам 2020-2021 годов от приватизации спиртовых активов в госбюджет должно поступить около 1,5 млрд грн.

В целом государство выставит на продажу 41 спиртзавод, входит в ГП «Укрспирт», и 37 заводов, которые входят в состав концерна «Укрспирт».