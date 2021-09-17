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В Минсоцполитики рассказали, хватит ли в бюджете денег на субсидии

В Минсоцполитики рассказали, хватит ли в бюджете денег на субсидии

Деньги на субсидии для украинцев будут: на данный момент задолженности по выплатам нет.

В этом в «Завтраке с 1+1» заверил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заложенных в бюджет средств на выплату субсидий хватит лишь до начала отопительного сезона. Поэтому те, кто их получают, забеспокоились, откуда возьмутся средства.

По словам Музыченко, правительство попросило у парламента 12 миллиардов гривен дополнительных средств. Верховная Рада в первом чтении уже одобрила законопроект об увеличении расходов бюджета-2021.

«Сейчас Верховной Радой уже поддержаны соответствующие законодательные инициативы. Мы ожидаем их рассмотрения во втором чтении. Нам добавляют 12 миллиардов гривен для финансирования жилищных субсидий. Это даст возможность полноценно профинансировать начало отопительного периода и сделать, так сказать, предоплату на январь», — отметил Виталий Музыченко.

Замминистра сообщил, что сейчас субсидии получают около 2,5 млн семей, но министерство ориентируется на три миллиона. Это такая же цифра, как была и в прошлом отопительном сезоне. «Особых изменений не будет. Но эти полмиллиона семей, которые не получают субсидию, но мы предполагаем, что она им будет нужна. Они уже могут обращаться, не дожидаясь платежек», — говорит Музыченко.

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По материалам ТСН
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