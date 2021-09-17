Virgin Galactic разрешили возобновить космические полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило возобновить космические полеты компании Virgin Galactic после завершения расследования в отношении суборбитального полета ракетоплана Unity.

Об этом свидетельствует заявление компании.

После проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения уведомлений о полетах в режиме реального времени.

Как сообщалось, ранее журнал New Yorker проинформировал, что аппарат SpaceShipTwo, или Unity, какое-то время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства. Компания Брэнсона оспаривает описание событий, приведенных New Yorker.

Компания заявила, что ее пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и предприняли необходимые действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю. Представитель компании сказал BBC, что «хотя конечная траектория полета отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая и нарочная траектория полета, которая позволила Unity успешно достичь космоса и счастливо приземлиться на нашем космодроме в Нью-Мексико».

После этого Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило миссии компании Virgin Galactic и начало расследование.