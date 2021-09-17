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Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1100

Стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1100

Сегодня утром, 30 сентября, биржевая стоимость природного газа в Европе достигла $1102 за 1000 куб. м. Если рассматривать среднее значение за сентябрь контракта “на день вперед” на хабе TTF в Нидерландах, то оно составило $759 за 1000 куб. м.

Ценовые максимумы на газ в Европе обновляются ежедневно. Притом что зимой цифры могут быть другими на фоне проваленной кампании по закачке природного газа в европейские хранилища.

Кроме того, с учетом общего дефицита поставок ресурса Европа вынуждена конкурировать за трубопроводный и сжиженный природный газ с премиальным рынком Азии.

Так, вечером 29 сентября фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts вырос еще на $23 и достиг $1071 за 1000 куб. м. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $1000, достигнув $1030 за 1000 куб. м. В тот день с начала торгов стоимость выросла на 11%.

По материалам УБР
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